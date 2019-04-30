30 Апреля 2019
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"ЮТэйр" может прекратить полёты из-за долгов

Авиакомпания "ЮТэйр" может приостановить работу или вовсе прекратить перевозки. Это следует из аудиторского отчёта о финансовой деятельности компании, где говорится о серьёзных долгах, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В отчёте говорится, что в ушедшем году "ЮТэйр" и её "дочки" понесли чистый убыток в 22 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2018 г., краткосрочные обязательства группы компаний превышают её оборотные активы на 75 млрд руб., а чистые активы имеют отрицательную величину в 30,6 млрд руб.

Кроме того, в 2018 г. группа не выполнила некоторые ограничительные условия по кредитам, она имеет "значительную задолженность", которую невозможно погасить без рефинансирования или реструктуризации. Аудиторы сомневаются, сможет ли "ЮТэйр" продолжать работать.

Как сообщало Накануне.RU, перевозчик испытывает финансовые трудности. В 2015 г. компания была близка к банкротству. В ноябре 2015 г. стало известно, что "ЮТэйр" подписала соглашения о реструктуризации 43 млрд руб. долга с синдикатом из 11 банков. Перевозчик заключил два соглашения о синдицированных кредитах с банками, первое на 18,9 млрд руб. на семь лет, второе на 24,1 млрд руб. на 12 лет, под первый кредит правительство одобрило госгарантии на 9,5 млрд руб. В ноябре 2018 г. в авиакомпании вновь заговорили о реструктуризации. В суд поступило уже несколько исков с требованием признать "ЮТэйр" банкротом.

Общий долг перевозчика составляет 74,7 млрд руб., из них 17,4 млрд руб. - перед "Сбербанком", 13,3 млрд руб. - по облигациям и 4,9 млрд руб. - перед структурами прежнего владельца, "Сургутнефтегаза". Глава банка Герман Греф заявил, что "Сбербанк" не будет списывать долги компании, так как "задолженность хорошо обеспечена".

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"ЮТэйр" может прекратить полёты из-за долгов

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Теги: ЮТэйр, аудитор, долги



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