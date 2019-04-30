30 Апреля 2019
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Экономика

Ретейлеры предложили обложить единым налогом покупки в иностранных интернет-магазинах

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила Правительству ввести единый сбор на дорогостоящие посылки из-за рубежа в размере 15% и заменить им существующие пошлины.

Изначально Ассоциация вела речь о налоге в 20% от стоимости товара, исключив их из категории товаров для личного пользования, пишет "Коммерсант", но затем снизила размер. Вопрос уже изучают Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара и "Почта России".

Ретейлеры объясняют свое предложение желанием уравнять условия, в которых работают иностранные и отечественные компании e-commerce.

Напомним, в России снижен порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования с 1 тыс. евро в месяц до 500 евро. Ранее почта России предлагала ввести пошлину на покупки дороже 50 евро.

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Ретейлеры предложили обложить единым налогом покупки в иностранных интернет-магазинах

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Теги: интернет-магазин, покупки, торговля,



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