Более 300 жителей пострадавшего дома в Магнитогорске решили переселиться в новое жилье

В Магнитогорске 341 житель дома, где в результате взрыва произошло обрушение, решили переселиться в новое жилье, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства социальных отношений области.

Как рассказали в ведомстве, продолжается работа по предоставлению социальных выплат гражданам на приобретение жилых помещений. Речь идет о жителях первого-шестого и девятого-двенадцатого подъездов. В настоящий момент приобрести новое жилье захотели 341 житель.

223 собственникам из 127 квартир оформлены уведомления о включении в реестр получателей социальных выплат на приобретение жилого помещения, совершена первая сделка.

Напомним, Госэкспертиза признала пригодным для проживания дом №164 по проспекту Карла Маркса. С 1 апреля жителям пятого, шестого, девятого и десятого подъезда разрешили вернуться в свои квартиры. От нежелающих проживать в доме в мэрии принимают заявления на покупку жилья. Также жители смогут продлить аренду квартир еще на три месяца, чтобы вернуться в дом, когда будут завершены все ремонтные работы и благоустройство территории.