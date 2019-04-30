30 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Норвежские ученые заподозрили белуху в работе на российских военных

В Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней оборудованием.

Как утверждает издание Dagbladet, на ременной системе, надетой на млекопитающее, имелась надпись "Оборудование Санкт-Петербурга".

Якобы животное позволяло себя гладить, плавало среди лодок и не боялось людей.

Эксперты, которых вызвали рыбаки, осмотрели животное и заявили, что белуха использовалась российскими спецслужбами в разведывательных целях, передает Regnum.

Отметим, ранее в норвежской службе гражданской и военной разведки сделали вывод, что российские и китайские спецслужбы наиболее активно работают в Норвегии.

КНР и Россия якобы проводят против Норвегии сложные наступательные операции в сети и постоянно совершенствуют свои возможности.

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Норвежские ученые заподозрили белуху в работе на российских военных

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Теги: белуха, норвегия, разведка



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