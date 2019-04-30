В Заводоуковске посетитель "Магнита" пришёл в магазин с автоматом и пригрозил покупателям расстрелом

В Заводоуковске посетитель "Магнита" пришёл за покупками с автоматом. Выйдя из магазина, он вскинул оружие и стал угрожать другим посетителям. Вскоре его "взяли", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По некоторым данным, после выхода из магазина неадекватный клиент "Магнита" стал целиться во всех подряд и говорить, что "перестреляет их". Якобы не так давно он вышел из психбольницы.

Вечером 29 апреля в городскую полицию сообщили о том, что из магазина выходит вооруженный мужчина и заходит в частный дом по улице Шоссейная. После за оградой послышались хлопки, похожие на выстрелы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МВД. Хозяином оружия оказался живущий в доме 42-летний ранее судимый безработный. Похожий на автомат предмет изъят и отправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Добавим, 29 апреля стало известно о том, что тюменец, купив пистолет, решил "проверить" его стрельбой по маршрутке. Обошлось без жертв.