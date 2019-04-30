30 Апреля 2019
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Происшествия Центральный ФО Москва

Конфликт в московском кафе закончился стрельбой: есть пострадавший

В кафе на востоке Москвы произошел конфликт со стрельбой. Есть пострадавший.
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Главка МВД, поздно вечером в понедельник в службу "02" поступил сигнал, что мужчина получил телесные повреждения в кафе на Зеленом проспекте. Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе конфликта один человек, предположительно, из травматического оружия ранил другого посетителя. Несколько участников инцидента были задержаны, пострадавшему на месте помогли медики.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что в кафе сидела компания из четырех-пяти человек и у нее завязался конфликт с посетителем заведения: последнему выстрелили из травматического пистолета в руку и ребро. По данным источника, кто-то из компании успел скрыться, остальных задержали.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Москвы из окна квартиры расстрелял детскую площадку. Мужчина был задержан, возбуждено дело.

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Конфликт в московском кафе закончился стрельбой: есть пострадавший

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Теги: кафе, стрельба, Москва



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