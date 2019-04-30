30 Апреля 2019
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Экономика В России

СМИ: в России могут вырасти тарифы ЖКХ

С 1 июля коммунальные организации России будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику для расчетов с потребителями.

Однако часть данных требований выполнить не представляется возможным, а другая часть приведет к новым расходам, говорят в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения в письме председателю комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Галине Хованской.

Как сообщила заместитель исполнительного директора РАВВ Наталья Побединская, ассоциация отправила письмо 18 апреля. Не только они жалуются, ото всех идут обращения: от ТСЖ, энергетиков, организаций теплоснабжения, говорит Хованская, все недовольны.

Новые онлайн-кассы были введены, чтобы улучшить налоговый контроль. Они формируют в дополнение к бумажному электронный чек и передают данные о расчетах налоговикам.

Переход на онлайн-кассы потребует дополнительных затрат, говорится в письме РАВВ. Вместе с их расходами могут вырасти и тарифы ЖКХ, сообщают "Ведомости".

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СМИ: в России могут вырасти тарифы ЖКХ

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Теги: ЖКХ, квартплата, кассовые аппараты



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