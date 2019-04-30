Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 4 млн рублей

В Екатеринбурге появился новый миллионер.

Как сообщили Накануне.RU в компании "Столото", местный житель выиграл более 4 млн руб.

29 апреля участник тиража "5 из 36" выиграл 4 млн 75 тыс. 368 руб.

Победитель купил билет за 40 руб. Он угадал в первом поле числа: 34, 06, 18, 20 и 21 и не угадал число 02 во втором поле.

Тем временем, рекордом региона остается сумма в 500 млн руб., которую выиграл участник новогоднего тиража "Русского лото". 1 января 2019 года в прямом эфире был разыгран миллиард рублей. Эту сумму разделили два победителя: из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.