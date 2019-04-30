В Росстате сообщили о росте пенсий россиян

Реальная средняя ежемесячная пенсия жителей России увеличилась в марте на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Таковы данные Федеральной службы госстатистики. Там говорят, что реальный размер пенсий рассчитывается с помощью корректировки среднего размера назначенных пенсий на индекс потребительских цен в соответствующем временном интервале.

Так, без учета инфляции, средний размер пенсии на март текущего года составил 14 тыс. 129 руб., это на 5,9% выше номинальных пенсий в прошлом году (13 тыс. 342 руб.), сообщает "издание "Профиль".

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, кто может рассчитывать на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

По его словам, перерасчет пенсий, прежде всего, касается жителей тех регионов, в которых много вредных производств. К ним относятся ветераны крупных металлургических предприятий, военных производств, шахт и тп.

Ионин рассказал про пенсионера Николая Васильева из Туринского района Свердловской области, которому не учли стаж работы на Крайнем Севере по второму списку вредности. В апреле ему сделали перерасчет пенсии за 12 лет и выплатили 370 тыс. руб. Как отмечает депутат, в Свердловской области много людей с неучтенным стажем.