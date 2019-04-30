На Шри-Ланке ожидают новые теракты

Государственная разведывательная служба Шри-Ланки получила информацию о новой серии готовящихся атак с участием членов местной экстремистской группировки.

Как сообщают местные власти, целью новых нападений боевиков могут стать буддийские храмы острова.

После серии прошлых взрывов, полиция провела антитеррористические рейды, в ходе которых в одном из домов обнаружили склад женской одежды, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 21 апреля шесть взрывов прогремели одновременно в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Целью террористов стали шикарные курортные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также церкви, где проходили пасхальные мессы.

Спустя несколько часов на острове прогремели седьмой и восьмой взрывы. Седьмой произошел неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. Восьмой взрыв произошел в жилом комплексе в пригороде столицы.

Ранее стало известно, что местные власти знали о готовящихся терактах еще в начале апреля благодаря сообщениям иностранных спецслужб. Ответственность за взрывы взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".