В России ожидается повышение зарплат

Большинство компаний, которые ведут свою деятельность в России, в 2019 году планируют повышение зарплат.

Согласно опросу компаний, 70% из них продолжат политику дифференцированного повышения зарплат, общую индексацию проведут 12,5% компаний, большинство из которых из автомобильного сектора и сектора товаров повседневного спроса. Отказались от повышения зарплат своим сотрудникам 5,3% компаний.

Наибольший срост зарплат ожидается в сфере электронной коммерции, hi-tech и химии, наименьший — в горнодобывающей отрасли и банковской сфере.

Средняя индексация для всех категорий сотрудников составит 4,5%. При дифференцированном повышении зарплаты вырастут на 5,6%, на максимальную прибавку могут рассчитывать руководители среднего звена и специалисты, на минимальную — высшее руководство, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, реальные располагаемые денежные доходы жителей России за первые три месяца текущего года снизились на 2,3% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Как сообщает Росстат, реальные зарплаты с начала года выросли на 0,4%. В номинальном выражении денежные доходы россиян в этот период составили 29,92 тыс. руб., увеличившись на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата в марте текущего года составила 45 тыс. руб., увеличившись на 5,2%.