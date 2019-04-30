30 Апреля 2019
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Экономика В России

Эксперты назвали самое выгодное мясо для майских шашлыков

Эксперты рассказали, какой шашлык будет наиболее выгоден с финансовой точки зрения в предстоящие майские праздники.

Больше всего подешевело мясо курятины. По данным аналитиков торговой платформы "АГРО24", с начала года отмечено снижение розничных цены на куриное мясо на 5-10%. Сегодня тушка курицы обойдется в 117 руб. Дальнейшее уменьшение цен на птицу ожидается из-за восстановления производства на ряде российских предприятий.

Цены на мясо свинины пока не стабильны. Она подешевела в большинстве магазинов в феврале, но подскочила в цене весной. Сегодня килограмм в среднем стоит 417 руб. за кг.

Говядину в среднем можно купить за 790,6 руб. за кг. Это мясо в феврале и марте дорожало, в апреле начало дешеветь.

Больше всего подорожала баранина — на 10% с начала 2019 года. Сейчас, по данным Росстата, средняя цена килограмма этого мяса обойдется в 400 руб., сообщает "Российская газета".

Ранее в МЧС России заявили, что не имеют ничего против жарки шашлыков на природе. Однако есть одно условие. Как рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев, предстоящие майские праздники для спасателей сопряжены с повышенными рисками, поэтому они будут будет работать в усиленном режиме.

Напомним, в прошлом году накануне майских праздников Роскачество протестировало готовый свиной шашлык в магазинах страны. Итоги оказались неутешительны - выяснилось, что производители далеко не всегда используют свежее мясо.

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Эксперты назвали самое выгодное мясо для майских шашлыков

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Теги: мясо, майские праздники, шашлык



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