ВТБ снизил ставку по ипотеке до 5 процентов

Банк ВТБ снизил ставку по программе "Ипотека с господдержкой".

Как говорится в сообщении учреждения, базовая ставка на весь срок кредита для семей с детьми составит 5% в год. Это позволит оформить льготный ипотечный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок.

Максимальная сумма кредита в рамках программы составит 12 млн руб. при приобретении заемщиком жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Для других регионов максимальный размер ипотеки - 6 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что в России оформлена первая ипотека для семей с детьми по льготной ставке 6% на новостройку на весь период кредитования. Кредитный договор был оформлен в Казани в банке ДОМ.РФ. "В настоящее время документы находятся на регистрации в Росреестре", - сказали в банке.

Напомним, в начале апреля Российские семьи получили возможность брать ипотечный кредит по пониженной ставке в 6% годовых на весь срок кредитного договора, постановление подписал Дмитрий Медведев.

Одно условие - льготная ипотека будет работать только для семей с детьми.