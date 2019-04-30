30 Апреля 2019
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Наука и техника За рубежом

На МКС возникла проблема с системой электропитания

На американском сегменте МКС обнаружена проблема с системой электропитания.

Как сообщает NASA. работающие на Земле специалисты выявили проблему и в настоящее время занимаются поиском ее причины и восстановлением работоспособности системы электропитания.

Отмечается, что экипажу ничего не угрожает. Уже известно, что неполадки связаны с одним из блоков подключения электропитания, который распределяет подачу энергии.

Не исключено, что внештатная ситуация может повлиять на запуск американского грузового корабля Dragon, запланированный на 1 мая, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, научно-энергетический и узловой модули, которые установят на российском сегменте МКС, будут иметь противометеоритную защиту.

Она будет изготовлена из отечественной бронежилетной ткани. По словам экспертов, в создании защиты для первого модуля МКС – функционально-грузового блока "Заря" – участвовали специалисты NASA, так как модуль создавался на деньги США. Подобную защиту получил и многофункциональный лабораторный модуль, который затем переделан под самостоятельный отсек.

Как сообщалось ранее, после испытания Индией противоспутникового оружия, на околоземной орбите появилось около 400 фрагментов космического мусора.

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На МКС возникла проблема с системой электропитания

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Теги: МКС, космос, космонавты



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