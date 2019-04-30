30 Апреля 2019
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В "Газпроме" надеются запустить "Северный поток-2" до конца года

"Газпром" подтвердил планы по завершению строительства и пуску "Северного потока-2" в 2019 году.

Как сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности компании Дмитрий Хандога, "Газпром" разрабатывает меры для сохранения проекта в графике. По его словам, уже уложено более 1125 км в Балтийском море, работы продолжаются.

"Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике. Могу сказать, что в настоящий момент шанс или вероятность сохраняется строительства газопровода и пуска его до конца этого года",— отметил Хандога.

По его словам, разрешения уже получены в исключительной экономической зонах Финляндии и Швеции, в Германии уже труба положена, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, США не смогли остановить "Северный поток - 2". Об этом сообщил в сенате Госсекретарь США Майк Помпео. По словам главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, все попытки отговорить страны Евросоюза, прежде всего Германию, от строительства российского газопровода, не увенчались успехом.

Тем временем, Вашингтон продолжает обсуждать с Берлином вариант гарантированного транзита российского газа через Украину после ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2".

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В "Газпроме" надеются запустить "Северный поток-2" до конца года

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Теги: Газпром, Северный поток - 2, газопровод



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