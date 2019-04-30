30 Апреля 2019
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Минэнерго отвело четыре дня на поступление чистой нефти на завод в Белоруссии

Чистая нефть поступит на нефтеперерабатывающий завод в белорусском Мозыре 2-3 мая.

По данным Минэнерго, около 17:00 мск в понедельник экспортная нефть, соответствующая технологическим стандартам, достигла российско-белорусской границы. Это значит, что НПЗ в Мозыре ее получат 2-3 мая. Как отмечают в министерстве, нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая, сообщает РБК.

Тем временем, в Белоруссию по нефтепроводу "Дружба" продолжает поступать некачественная нефть, сообщается на сайте НПЗ "Белнефтехим"."Специалистами организаций по нефтепроводному транспорту — ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" — приняты все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча, — говорится в сообщении "Белнефтехима". — В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась".

Напомним, хлорорганические смеси в составе импортируемого из России топлива были обнаружены 19 апреля. Помимо Минска, транзит ограничили Польша и Чехия.

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Минэнерго отвело четыре дня на поступление чистой нефти на завод в Белоруссии

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Теги: Минэнерго, нефть, Белоруссия



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