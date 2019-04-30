Специалисты МАК расследуют причины катастрофы ЯК-18 в Хабаровске

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета участвуют в расследовании крушения ЯК-18 в Хабаровске.

Как сообщили Накануне.RU в дальневосточном СУ на транспорте, они уже осмотрели место падения самолета. Следователи изъяли документы, касающиеся данного полета, образцы топлива, а также опросили свидетелей. Погибшие в крушении официально опознаны.

В настоящее время приоритетны две версии - ошибка пилотирования или техническая неисправность легкомоторного самолета.

Напомним, катастрофа произошла 27 мая под Хабаровском в районе села Калинка. На борту самолета находилось двое человек. Заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц".

Один из разбившихся - президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин - инициатор проведения акции "Бессмертная эскадрилья" в Хабаровском крае.