Проверка детских столовых в Прикамье показала удручающие результаты

В ходе проверки столовых детских образовательных учреждений в Пермском крае сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения, передает корреспондент Накануне.RU.

В случае с овощами и фруктами проверяющие не смогли найти сопроводительных документов, поэтому безопасность и качество продуктов оказались под угрозой. Также у сотрудников прокуратуры возникли вопросы к условиям хранения. На складских помещениях отсутствовали приборы для измерения влажности. В пищеблоках работники оказались без прививок от дизентерии, гепатита А и других опасных заболеваний. Возникли проблемы даже с мытьем посуды. Сотрудники использовали запрещенные губки, а продукты резали на досках со сколами.

По итогам проверки в отношении начальника управления образования городской администрации и руководителей детсадов и школ были возбуждены дела об административных нарушениях.

Массовые проверки столовых детских образовательных учреждений в последнее время проходят часто. Ранее в другом городе Прикамья - Чайковский были найдены просроченные продукты.

Также пару лет назад 40 учащихся школы №121 в Верещагино отравились едой, приготовленной в антисанитарных условиях. Та же ситуация возникла в феврале в санатории «Орленок», когда после обеда борщом дети оказались в больницах с отравлением.