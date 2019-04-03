Путин: Встреча с Токаевым прошла по сложившимся при Назарбаеве традициям

Встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прошли в соответствии с традициями, сложившимися при Нурсултане Назарбаеве, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшихся сегодня первых переговоров с новым главой среднеазиатского государства.

Российский лидер при этом выразил признательность Токаеву за то, что он свой первый официальный зарубежный визит осуществил именно в РФ. Также Путин выразил уверенность, что его казахстанский коллега "будет уделять постоянное внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества и союзнических отношений" между Москвой и Нур-Султаном.

"Отмечу, что состоявшиеся разговоры прошли в конструктивной и деловой обстановке, в полном соответствии с традициями, которые сложились за годы нашей плодотворной совместной работы с основателем казахстанского государства, первым президентом республики Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым", — цитирует российского лидера "РИА Новости".

Напомним, Токаев вступил в должность президента Республики Казахстан после того, как его предшественник, без малого 30 лет возглавлявший страну, 19 марта объявил о своей отставке.