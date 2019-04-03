В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях.

По информации "РИА Новости", документ предполагает блокировку активов "двух или более" крупнейших банков РФ либо ужесточение или запрет на открытие счетов в российских кредитных организациях.

Меры Вашингтона могут распространиться на Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.

Законопроектом также предполагается запрет на сделки с суверенным долгом Москвы и любые инвестиции в энергетический сектор РФ, вплоть до блокировки активов иностранных инвесторов.

Кроме того, предлагается отказывать во въезде на территорию США "любым высокопоставленным иностранным политическим лицам или олигархам", которые, по мнению исполнительной власти, причастны к предполагаемому вмешательству в американские выборы, пока не будет опровергнут факт о вмешательстве "два цикла подряд".