Путин и Токаев приняли первое Совместное заявление

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ЕР": "Студенты всегда могут заработать на машину"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР

Путин и Токаев приняли первое Совместное заявление

Сегодня, 3 апреля, состоялись первые переговоры президента РФ Владимира Путина с новым главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Читайте также:

Стороны обсудили ключевые темы взаимоотношений двух государств, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

По итогам переговоров главы двух государств приняли Совместное заявление и подписали ряд документов о сотрудничестве.

В заявлении Путина и Токаева отмечается "позитивная динамика взаимодействия" Москвы и Нур-Султана в политической, торгово-экономической, оборонной и военно-технической, а также культурно-гуманитарной областях, и подтверждается "неизменная приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" двух государств от 25 мая 1992 года.

"Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод", — говорится в документе.

Также отмечаются "глубокие исторические и духовные связи народов" народов России и Казахстана, которые "способствуют решению задач", касающихся благосостояния и качества жизни их граждан, социально-экономического и технологического развития, а также усилению позиций двух государств в условиях глобализации.

Кроме того, стороны выразили намерение продолжить сотрудничество в рамках Российско-Казахстанской межправительной комиссии по комплексу "Байконур", в том числе по реализации совместного проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек".

Встреча Путина с Токаевым в Кремле(2019)|Фото: kremlin.ru

Напомним, Токаев вступил в должность президента Республики Казахстан после того, как Нурсултан Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, 19 марта объявил о своей отставке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин и Токаев приняли первое Совместное заявление

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, переговоры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.04.2019 20:40 Мск Путин: Встреча с Токаевым прошла по сложившимся при Назарбаеве традициям

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 141

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети