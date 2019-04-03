Путин и Токаев приняли первое Совместное заявление

Сегодня, 3 апреля, состоялись первые переговоры президента РФ Владимира Путина с новым главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Стороны обсудили ключевые темы взаимоотношений двух государств, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

По итогам переговоров главы двух государств приняли Совместное заявление и подписали ряд документов о сотрудничестве.

В заявлении Путина и Токаева отмечается "позитивная динамика взаимодействия" Москвы и Нур-Султана в политической, торгово-экономической, оборонной и военно-технической, а также культурно-гуманитарной областях, и подтверждается "неизменная приверженность принципам и обязательствам, заложенным в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" двух государств от 25 мая 1992 года.

"Российская Федерация и Республика Казахстан развивают союзнические отношения и интеграционное взаимодействие как равноправные и суверенные государства на основе взаимного доверия, стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и независимости, равноправия и невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств, защиты прав человека и основных свобод", — говорится в документе.

Также отмечаются "глубокие исторические и духовные связи народов" народов России и Казахстана, которые "способствуют решению задач", касающихся благосостояния и качества жизни их граждан, социально-экономического и технологического развития, а также усилению позиций двух государств в условиях глобализации.

Кроме того, стороны выразили намерение продолжить сотрудничество в рамках Российско-Казахстанской межправительной комиссии по комплексу "Байконур", в том числе по реализации совместного проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек".

Напомним, Токаев вступил в должность президента Республики Казахстан после того, как Нурсултан Назарбаев, без малого 30 лет возглавлявший страну, 19 марта объявил о своей отставке.