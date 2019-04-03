Зеленский во втором туре опережает Порошенко в 2,5 раза, - опрос

Во втором туре выборов президента Украины шоумен Владимир Зеленский в 2,5 раза опережает действующего президента Петра Порошенко. Об этом говорят результаты экзитпола телеканалов "112 Украина" и "NewsOne", проведенного в день голосования в первом туре австрийским Институтом социальных исследований и консалтинга SORA совместно с украинским Центром "Социальный мониторинг", сообщается на сайте последнего.

Вопрос был сформулирован так: "За кого Вы проголосуете, если во втором туре будут Зеленский и Порошенко?" Зеленского выбрали 49% опрошенных, Порошенко - 20%. Затруднились с ответом 19%, а 12% сказали, что не будут в этом случае участвовать в голосовании.

Были опрошены почти 30 тыс. человек на выходе с 500 избирательных участков. О статистической погрешности не сообщается, однако при таком разрыве это не имеет значения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, накануне первого тура опрос Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" показал, что во втором туре Зеленский набирает около 70% в паре с любым из соперников. В первом туре он практически в два раза опередил Порошенко - 30,24% против 15,95%.