СМИ: Мэр Евпатории задержан после обысков

Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан после обысков, передает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в силовых структурах Крыма.

"Сегодня ожидается, что в Киевском районном суде Симферополя ему будет избрана мера пресечения", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщало Накануне.RU, ранее сотрудники ФСБ провели оперативно-следственные мероприятия, направленные на предотвращение хищения бюджетных средств, обыски шли на работе и дома у чиновника.

Также ранее стало известно, что против Филонова возбудили дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Позднее ситуацию прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.