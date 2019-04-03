Синод УПЦ призвал к помощи лишившимся храмов общинам

Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) призвал духовенство и верующих помогать и оказывать поддержку общинам и их священникам, чьи храмы подверглись захвату после раскола. Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ.

На заседании констатировали, что предоставление Фанаром томоса об автокефалии так называемой УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ лишь легализовало церковный раскол и не принесло "ни единства, ни мира, ни покоя" для православных христиан Украины.

"Следует констатировать, что действия Константинопольского патриархата на Украине нанесли большой ущерб украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославной единства", — отмечается в заявлении.

Говоря об имевших место захватах храмов УПЦ, Синод выразил благодарность поместным Церквам, "которые уже выступили в поддержку канонического церковного порядка", а также священникам и верующим, потерявшим свои храмы, но сохранившим верность Церкви.

"Призываем духовенство и верующих Украинской православной церкви помогать и оказывать поддержку тем священникам и общинам, у которых отобрали храмы, помня слова апостола Павла: "Носите бремена друг друга, и так исполните закон Христов" (Гал. 6:2)", — говорится в синодальном заявлении.

Напомним, в октябре прошлого года Фанар принял в общение верующих УПЦ КП и отменил передачу в 1686 году Киевской митрополии Московскому Патриархату, после чего РПЦ разорвала общение с Фанаром и объявила константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Позже этому решению последовала РПЦЗ.