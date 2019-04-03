03 Апреля 2019
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Общество В России

Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади

Минтранс РФ сохранит действующие правила, касающиеся габаритов ручной клади при авиаперевозках, отказавшись от идеи ввести ограничение. Об этом заявил замглавы ведомства, курирующий авиационный блок, Александр Юрчик.
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По его словам, как передаёт ТАСС, отказ от этой идеи связан с её практической и технологической невозможностью.

"Пришлось бы вводить размер габарита ручной клади чуть ли не под каждое отдельное воздушное судно, — цитирует замминистра ТАСС. — Поэтому мы ввели некие рамочные правила и прописали, что каждая авиакомпания в рамках этих рамочных правил устанавливает безопасные правила перевозки ручной клади в соответствии с требованиями авиационной, транспортной безопасности полётов и в соответствии с модификацией воздушного судна".

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Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади

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Теги: Минтранс РФ, Александр Юрчик, авиаперевозки, ручная кладь, багаж, габариты



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