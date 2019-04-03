В ЦБ обсуждают идею перечисления россиянам зарплат по номеру телефона

Центробанк (ЦБ) РФ прорабатывает возможность выполнения денежных переводов физлицам от юрлиц через систему быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По её словам, регулятор рассматривает, в частности, вариант с транзакциями по номеру телефона, указанного человеком при приёме на работу.

"В этом случае работодатель не может влиять, на какой счёт клиент хочет получить деньги, — цитирует "РИА Новости" Скоробогатову. — Потому что по номеру счёта система быстрых платежей перечислит именно в тот банк, который клиент определил для себя как основной".

Эта идея, по словам представителя ЦБ, была поддержана рядом кредитных организаций.