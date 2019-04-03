03 Апреля 2019
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Экономика В России

Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой, при годовом показателе 1,8%, согласно данным Росстата.

Баранина при этом подорожала на 3,7%, пшено — на 2%, мука пшеничная и макаронные изделия — на 0,5%, хлеб, вермишель, соль и чай — на 0,4%, крупа гречневая — на 0,3%, рис, карамель и печенье — на 0,2%.

В то же время на 5,4% подешевели огурцы, и на 0,2% — яблоки.

Не изменились цены на бензин, в то время на дизельное топливо — снизились на 0,3%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, до этого девять недель подряд инфляция удерживалсь на уровне 0,1%

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Недельная инфляция в России оказалась нулевой

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Теги: Росстат, инфляция, рост цен, цены



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