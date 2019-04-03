Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении водителя такси, сбившего сотрудника ДПС в Москве

Таксист, сбивший сотрудника ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве, стал фигурантом еще одного уголовного дела, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

"По поручению и.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Андрея Стрижова по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

В ходе расследования выяснилось, что в момент ДТП обвиняемый, перевозивший в такси двух пассажиров, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения, будучи лишенным водительских прав.

Отметим, 31 марта 2019 года водитель такси, двигаясь по ТТК в сторону Ленинградского шоссе, совершил наезд на сотрудника ДПС при исполнении, который получил множественные травмы и был незамедлительно госпитализирован.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело о "нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью".

Отмечается, что водителя не проверяли на возможность управления им транспортным средством. Следователи намерены дать соответствующую правовую оценку действиям всех лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров.

Как сообщало Накануне.RU, в начале марта водитель "Лексуса" при въезде в Гагаринский тоннель с ТТК совершил наезд на стоящий служебный автомобиль ДПС, в результате чего погиб один сотрудников.