В Росавиации предложили Украине провести переговоры по возобновлению авиаперелетов между странами

В Росавиации предложили Украине провести переговоры по полному возобновлению авиасообщения между странами, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что такое предложение является ответом на запрет прямого чартерного воздушного сообщения украинских властей между странами.

В Росавиации считают важным возобновить перелеты на регулярной и чартерной основе в полном объеме. "Уверены в том, что такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее украинское правительство полностью запретило полеты в Россию, за исключением тех, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и МККК.

Отмечалось, что поводом для тотального запрета стал полет кандидата в президенты страны Юрия Бойко, который он вместе с Виктором Медведчуком 22 марта совершил в Москву.