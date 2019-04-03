"Это может привести к закрытию заправок": Госдума отказалась вводить госрегулирование цен на бензин

Депутаты Госдумы отклонили законопроекты о введении государственного регулирования цен на бензин, ссылаясь на возможное снижение рентабельности и закрытие автозаправок.

Сегодня Госдума рассмотрела два законопроекта о госрегулировании цен на бензин. Первый проект от фракции "Справедливая Россия" устанавливает, что рост розничных цен на автомобильный и прямогонный бензин, дизтопливо ежегодно не может превышать прогнозируемый уровень инфляции.

"Таким образом, мы предлагаем помочь Правительству, которое в очередной раз не смогло зафиксировать с нефтяниками этот самый прогнозируемый рост цен на топливо", - заявил Олег Нилов.

Второй проект – от КПРФ - предусматривает введение с 1 января 2019 г. госрегулирования цен на автобензин всех видов и дизтопливо, а также торговых надбавок к этим ценам путем установления их предельных уровней правительством РФ.

По словам Валерия Рашкина, необходимо законодательно обеспечить механизм, направленный на защиту интересов потребителей.

"Рост цен на ГСМ происходит на фоне сложно социально-экономической ситуации в стране", - считают депутаты от КПРФ.

Профильный комитет отклонил обе инициативы.

"С экономической точки зрения ограничение розничных цен на автомобильный бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты может привести к снижению рентабельности и закрытию автозаправочных станций", - завил член комитета по экономической политике Виктор Зобнев.

Он напомнил, что уровень розничных цен на нефтепродукты в разных регионах различается. "В этой связи ограничение, вводимое на конечном этапе товаропроводящей цепочки, негативно отразится на позициях в развитии отрасли в целом", - подчеркнул Зобнев и добавил, что такие меры приведут к дефициту продукции и росту цен на топливо, пишет РИА Новости.

Отметим, что эксперты считают ситуацию на рынке нефтепродуктов – дизельного топлива, бензина, авиационного керосина – катастрофической. В интервью Накануне.RU экономист, член экспертного совета "Деловой России" Владислав Жуковский рассказал, что бензин рос в цене даже на фоне падения стоимости нефти на 12% – это уже не рыночная картина. Причина – в откровенно удушающей финансовой политике государства, которая привела к тому, что в цене бензина "не осталось нефти".