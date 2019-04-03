С экс-директора Библиотеки украинской литературы взыскали 2 млн рублей

С экс-директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, осужденной за растрату и экстремизм, взыскали более 2 млн рублей. Решение принято Тверским районным судом Москвы.

В качестве истца выступал "Центр развития туризма города Москвы", которое оценило причиненный ему ущерб в 2,4 млн рублей.

Напомним, в июне 2017 года Шарину приговорили к 4 годам условно. Как сообщало Накануне.RU, до этого она находилась под домашним арестом с 30 октября 2015 г.

В ходе обыска в Библиотеке украинской литературы была изъята книга Дмитро Корчинского, признанная в 2013 году Мещанским районным судом Москвы экстремистским материалом.