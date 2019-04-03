"Экология, сельское хозяйство, гражданские институты". Кандидат в губернаторы Зауралья от КПРФ озвучил основы своей предвыборной программы

3 апреля в КПРФ определили кандидатов на предстоящих губернаторских выборах, которые пройдут 8 сентября во многих регионах России. Отмечается, что партия "серьезно прирастила результаты, почти в два раза увеличив свое представительство в региональных заксобраниях". Серьезное внимание партийное руководство намерено уделять и представительствам на муниципальном уровне.

С сегодняшнего дня второй секретарь курганского обкома КПРФ, депутат Курганской городской думы Яков Сидоров официально объявлен партией кандидатом в губернаторы Курганской области. Он поделился с Накануне.RU основными пунктами своей будущей предвыборной программы. По словам Сидорова, в приоритете будет защита прав граждан.

"Мы внимательно следим за экологической ситуацией в Курганской области, поскольку у нас есть масса вопросов, на которые пока у власти ответа нет. Мы мониторим ситуацию и с "мусорной" реформой, с урановой проблемой", - сказал коммунист.

"Мы к экологическим проблемам относимся с достаточной долей уважения и внимания, но здесь нет огульного хаяния в том, что мы якобы против строительства мусороперерабатывающего завода. Мы за то, чтобы экономика развивалась, но в то же время не страдала окружающая среда. Мы за появление в регионе завода, но против появления полигона на сотни тысяч тонн мусора, который будет закапываться в землю", - отметил Сидоров.

Он добавил, что не против добычи урана как таковой, но в то же время против его добычи в пойме реки Тобол, так как это влечет за собой значительные риски.

Основным пунктом своей программы Сидоров назвал развитие в регионе сельского хозяйства.

"В Курганской области есть давний спор: промышленники говорят, что регион - промышленный, сельскохозяйственники говорят, что он - сельскохозяйственный. Но у нас равные благоприятные условия для развития и того, и другого. Если промышленность еще худо-бедно у нас существует, то у сельское хозяйство у нас подорвано", - отметил коммунист.

Сидоров считает, что сейчас нужно реанимировать сельскохозяйственные предприятия.

"Первый шаг - это увеличить финансирование как по региональной, так и по федеральной составляющей. Нужны предприятия с коллективными формами собственности. В 90-е годы у нас было около 2 тыс. фермеров, а сегодня их 600. Опыт создания таких предприятий у коммунистов есть - например, Совхоз имени Ленина. По закону допускается создание сельскохозяйственных кооперативов - они могут быть производственными, потребительскими, сбытовыми и так далее", - сказал Яков Сидоров.

"Нужно объединить людей, они не объединены сейчас и земля стоит полуброшенная", - добавил коммунист.

Яков Сидоров отметил, что нужно максимально, говоря о поднятии экономики региона, исходить из преимуществ конкретного места - то есть, из преимуществ Курганской области.

"Если мы возьмем весь Уральский округ, то по подсчетам статистическим в нем проживает около 13 млн человек. Все эти люди что-то едят каждый день. Из всех уральских регионов наиболее благоприятными для земледелия являются Курганская область и юг Тюменской области. У всех остальных существенный недостаток - либо холодно, либо экология не очень и тому подобное. Наш регион - жемчужина, которая может завалить продуктами все окружающие регионы. У нас и долгота дня наилучшая - ни в одном регионе Урала не вызревают арбузы, кроме Курганской области", - сказал Сидоров.

"Хотелось бы, чтобы к нам пришел чудо-инвестор, который с колен поднимет нашу область буквально за два года, но я пока не вижу никакой мотивации для инвесторов, чтобы зайти в наш регион с крупной промышленностью и начать здесь создавать заводы. Для этого есть более благоприятные места, где металл ближе, уголь ближе и электроэнергия дешевле. А вот сельское хозяйство может оказаться нашим коньком. Его нужно возрождать, жива Россия пока живо село. Села не будет, и с Россией большой вопрос. А село живет, пока там есть работа", - добавил Сидоров.

Коммунист привел в пример одно из сел в Зауралье, где в новой современной школе учатся всего 17 детей.

"Я был в селе в Шадринском районе, там есть школа в селе - она находится в идеальном состоянии. Но там учатся 17 человек, двоих они в этом году выпускают, а первоклассников нет. Коллектив сидит в шикарной школе, а глаза грустные - детей-то нет. Мы можем в селах строить больницы и школы, но пока в селах не будет семей, смысла в строительстве этих объектов просто нет", - сказал Сидоров.

Еще один пункт предвыборной программы Сидорова - это поддержка малого и среднего бизнеса. Развитие таких бизнесов, по его мнению, может дать экономический эффект в ближайшие год, два, три, в отличие от крупного, на развитие которого уйдет намного больше времени, где на одно только проектирование годы уйдут.

"Еще один важный момент - это экологическое направление, охрана окружающей среды. Если мы загадим регион ураном и мусором, никто не останется в Кургане и в области. И никто никакую продукцию у нас покупать не будет", - сказал Сидоров.

Коммунист отметил, что сейчас нужно развивать и институты гражданского общества.

"Сегодня те, кто не согласен с политикой руководства города и области не могут провести нормального пикета и митинга, их пытаются загнать на задворки. Невозможно на наших местных каналах получить право дать хотя бы бегущую строку, чтобы людей пригласить на митинг. Не надо отгораживаться и загонять людей с другим мнением в какие-то трущобы", - отметил Яков Сидоров.

Напомним, выборы губернатора Курганской области пройдут 8 сентября 2019 года.