В Нижневартовске ветер ронял дорожные знаки и железные листы с крыш домов

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ЕР": "Студенты всегда могут заработать на машину"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Нижневартовске ветер ронял дорожные знаки и железные листы с крыш домов

В Нижневартовске коммунальные службы оперативно устранили последствия разыгравшейся 2 апреля непогоды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Накануне в городе был зафиксирован сильный порывистый ветер. Он повалил дорожные знаки и привел к техническим неполадкам в работе светофоров. Об этом горожане сообщали дежурному ЕДДС. Для восстановления объектов на место оперативно выезжали бригады обслуживающей организации. Жители поселка Дивный сообщили о сорванных ветром железных листах с крыши одного из домов. К счастью, люди и припаркованные рядом с домом автомобили не пострадали.

"Бригада нашего предприятия оперативно выехала на место. Провела необходимые мероприятия, чтобы не допустить негативных последствий. Сегодня мы определили подрядную организацию, которая применяя все соответствующие технологии займется восстановлением кровли дома", - сообщил директор МУП Нижневартовска "ПРЭТ №3" Анатолий Соколов.

По словам представителей управляющей компании, на месте за ситуацией следит мастер ЖЭУ временного жилья. Подрядчик уже готовит необходимый материал и сегодня приступит к работам. Завтра они должны быть завершены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске ветер ронял дорожные знаки и железные листы с крыш домов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: непогода, ветер, последствия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 114

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети