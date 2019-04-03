В Нижневартовске ветер ронял дорожные знаки и железные листы с крыш домов

В Нижневартовске коммунальные службы оперативно устранили последствия разыгравшейся 2 апреля непогоды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Накануне в городе был зафиксирован сильный порывистый ветер. Он повалил дорожные знаки и привел к техническим неполадкам в работе светофоров. Об этом горожане сообщали дежурному ЕДДС. Для восстановления объектов на место оперативно выезжали бригады обслуживающей организации. Жители поселка Дивный сообщили о сорванных ветром железных листах с крыши одного из домов. К счастью, люди и припаркованные рядом с домом автомобили не пострадали.

"Бригада нашего предприятия оперативно выехала на место. Провела необходимые мероприятия, чтобы не допустить негативных последствий. Сегодня мы определили подрядную организацию, которая применяя все соответствующие технологии займется восстановлением кровли дома", - сообщил директор МУП Нижневартовска "ПРЭТ №3" Анатолий Соколов.

По словам представителей управляющей компании, на месте за ситуацией следит мастер ЖЭУ временного жилья. Подрядчик уже готовит необходимый материал и сегодня приступит к работам. Завтра они должны быть завершены.