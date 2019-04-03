"ЕР" с триумфом отчиталась о работе своего депутата: "исчезла лужа"

Отдел агитационно-пропагандистской работы Свердловского регионального отделения "Единой России" на официальном портале партии разместил информацию о деятельности своего депутата в думе Екатеринбурга Алексея Вихарева.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, эта новость со ссылкой на пресс-службу гордумы сопровождается заголовком "Благодаря запросу Алексея Вихарева на Эльмаше исчезла лужа".

Очевидно, партийные функционеры хотели сослужить добрую службу уважаемому председателю комиссии думы областной столицы по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Вихареву, который действительно серьёзно занимается решением самых разных проблем своих избирателей. Но, видимо, не стали сильно задумываться о заголовке, акцентировав внимание на "...исчезла лужа".

А дело действительно важное. Как сообщает партия, одна из жительниц Эльмаша (Орджоникидзевский район Екатеринбурга) Лилия обратилась в приемную Вихарева с жалобами на огромную лужу напротив школы №107, которая разливалась на тротуаре уже несколько сезонов подряд, затрудняя движение пешеходов.

Только после запроса Вихарева администрация Орджоникидзевского района начала работать. "Ещё на прошлой неделе, когда было много снега, прокопали небольшую канаву, спустили воду, тротуар почистили, вымели грязь, - цитирует партийный сайт слова депутата. - Больше они пока ничего сделать не могут. До лета специалисты администрации будут мониторить ситуацию. Оценят обстановку после обильных дождей. И если вода будет стоять, то запланируют работы по асфальтированию, чтобы тротуар оказался выше газона".

Отметим, что недавно "Единая Россия" взяла на вооружение концепцию "малых дел". Кураторы внутренней политики считают, что если постоянно пиарить то, как "единороссы" на местах решают текущие бытовые проблемы граждан в стиле "ручного управления", то население будет не так остро реагировать или вовсе позабудет про повышение пенсионного возраста, рост цен на продукты, увеличение действующих налогов и введение новых сборов (по крайней мере, так это интерпретируют некоторые наблюдатели).

К слову, судя по тому, как была решена проблема Вихаревым, история с лужей не исчерпана, и следует ждать её продолжения "после обильных дождей". Так что у народного избранника и "Единой России" будет возможность пропиариться повторно на той же самой проблеме.