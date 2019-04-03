"При таком финансировании прорыва достичь будет трудно": Счетная палата о нацпроекте "Образование"

Счетная палата отметила недостаточное финансирование национального проекта "Образование". Аудитор СП РФ Михаил Мень рассказал об итогах мониторинга за исполнением нацпроектов на пленарном заседании в Госдуме. Сегодня в рамках правительственного часа перед депутатами выступила вице-премьер Правительства по социальной политике Татьяна Голикова, передает корреспондент Накануне.RU.

В национальных проектах "Здравоохранение", "Образование" и "Демография", о реализации которых рассказала депутатам Татьяна Голикова, отсутствуют планы по достижению национальных целей, заметил аудитор СП РФ Михаил Мень.

При этом Счетная палата отметила высокое финансирование нацпроекта "Здравоохранение".

За предыдущие шесть лет на здравоохранение было потрачено 17,3 трлн руб., но за шесть лет в реальном выражении расходы на здравоохранение снизились на 2,5%.

"Если сохранить нынешнее планирование расходов на здравоохранение на будущие шесть лет, то расходы на будущую шестилетку составят 25,6 трлн руб. Это достаточно большие средства. Прирост к 2018 г. составит 4,7 трлн руб. – это очень немало. Расходы на национальный проект "Здравоохранение" в составе общих расходов на будущую шестилетку составит 6,5%", - рассказал Мень.

В реальном выражении снизились расходы и на нацпроект "Образование". Расходы на него от общего объема номинальных расходов на ближайшие шесть лет составят всего 3%.

"При таких объемах бюджетного финансирования прорыва в этих областях трудно будет достичь", - подчеркнул аудитор.

Счетная палата не нашла новых мероприятий в нацпроектах "Здравоохранение", "Образование" и "Демография". Большинство из них ранее уже входили в стратегические документы.

"Проект "Демография" практически не содержит новых мер финансовой поддержки семей при рождения детей, предусмотренных в послании президента. Аналогичная ситуации со здравоохранением. Задачи нацпроекта и вошедшие в него мероприятия на 80% ранее входили в стратегии, концепции и госпрограммы", - заключил Мень.

Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что нынешнего финансирования нацпроекта "Демография" недостаточно.

"Только 500 млрд руб. идет на то, чтобы в 2019 г. осуществлялся проект "Демография". Но если посмотреть в процентном соотношении, то это всего 0,7% от ВВП. Этого мало", — отметила она.

Тамара Плетнева добавила, что для роста рождаемости необходимо создавать комфортные социальные условия для женщин.

"Для того чтобы у нас рождались дети, чтобы женщины были здоровы, нам нужно жилье, работа, хорошая зарплата, либо цены пониже. Чтобы здоровье было лучше, нужны врачи. Их сегодня тоже не хватает, особенно в селе. Это главное, на что следует выделить деньги", — заявила она.