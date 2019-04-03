03 Апреля 2019
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

Экс-директора "Тюменской авиабазы" Олега Новикова осудили за незаконную рубку леса

Бывший директор "Тюменской авиабазы" Олег Новиков осужден за незаконную рубку, повлекшую ущерб более 8 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ялуторовским районным судом Тюменской области он признан виновным по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Напомним, 4 октября стало известно о задержании Новикова полицейскими. Причиной визита силовиков стала незаконная вырубка леса. Как следует из материалов уголовного дела, в июле прошлого года Олег Новиков дал незаконное распоряжение мастеру леса о рубке лесных насаждений в Заводопетровском участковом лесничестве Ялуторовского лесничества. С помощью лесозаготовительных машин было спилено 1729 деревьев различных пород (сосна, береза и осина). Заготовленная древесина была там же складирована в штабеля.

Также он незаконно разрешил предпринимателю по заключенному договору на поставку сосновых, березовых и осиновых бревен заготавливать лес в указанном лесничестве. В результате было срублено 779 сосен, берез и осин. Лесонарушения выявил участковый лесничий.

Суд назначил Олегу Новикову наказание в виде штрафа в размере 750 тыс. руб. Кроме того, суд взыскал с него в пользу департамента лесного комплекса Тюменской области 8,1 млн руб.

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Экс-директора "Тюменской авиабазы" Олега Новикова осудили за незаконную рубку леса

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Теги: Олег Новиков, Тюменская авиабаза, вырубка леса, суд



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Ранее 05.10.2018 08:10 Мск Арестован директор "Тюменской авиабазы" Олег Новиков
Ранее 04.10.2018 09:20 Мск Глава "Тюменской авиабазы" Олег Новиков, предположительно, задержан за незаконную вырубку леса

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