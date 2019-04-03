Украина готова отдать Европе свою ГТС

Украина готова отдать свою газотранспортную систему (ГТС) в управление Европе. "Нафтогаз Украины" привлек экспертов из европейских энергетических компаний к подготовке "анбандлинга" ГТС и созданию независимого оператора. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Суть принятых решений состоит в том, что в Киеве хотят создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейцы смогут присоединиться к управлению ГТС. Соглашение подписано с пятью европейскими компаниями: GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

Выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. Для этого Верховная Рада должна принять законопроект "О концессии".

Сообщается, что отделение ГТС в новое юрлицо под иностранным управлением необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины. При этом ключевым остается вопрос об объемах транзита российского газа через территорию Украины. В Киеве не исключают полного прекращения транзита в 2020 году.