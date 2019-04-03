В Челябинске дольщикам "Речелстроя" пообещали сдать один дом через полтора месяца

Директора челябинской строительной компании "Речелстрой" Андрея Пязока пригласят на встречу с дольщиками микрорайона Чурилово Lake City. Об этом сообщил и.о. вице-губернатора Сергей Шаль на встрече с дольщиками, которые сегодня собрались у здания областного правительства.

Напомним, сегодня утром к областному правительству пришло порядка 100 дольщиков компании "Речелстрой". По их словам, строительство домов не ведётся, а компенсационный участок новому застройщику так и не предоставили. Дольщики передали свои обращения врио губернатора, в которых просят Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.

Как сообщили накануне в пресс-службе областного правительства, Сергей Шаль рассказал, что в течение полутора месяцев в микрорайоне "Чурилово Lake City" будет сдан один дом, и есть конкретный график по достройке еще трех домов.

В настоящий момент рассматривается модель компенсации убытков компании "Западный луч", которая достраивает дома "Речелстроя".

11 апреля состоится встреча дольщиков с представителями минстроя, прокуратуры и СК. На встречу пригласят и Андрея Пязока.

"Мы понимаем эмоции людей и их разделяем, и мы с ними на одной стороне. Правительство Челябинской области будет работать до того момента, пока не будет решена проблема последнего дольщика", – подчеркнул Сергей Шаль.

Напомним, в ноябре 2017 г. дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч".

Через месяц после звонка президента был задержан депутат челябинской гордумы, учредитель строительной компании "Речелстрой" Андрей Пязок. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, Пязок и бывший гендиректор строительной компании Сергей Вигельман в течение 2016-2017 гг. направили более 163 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. Потерпевшими по делу признаны более 1 тыс. 360 граждан. В июне 2018 г. Пязока отпустили под залог в 4 млн руб.