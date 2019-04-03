На смену Ford: в России открылся первый завод Mercedes-Benz

В среду открылся первый в России завод Mercedes-Benz. Примечательно, что это случилось на фоне ухода из страны компании Ford.

Завод "Мерседес" появился в Подмосковье и построен в индустриальном парке "Есипово" в Солнечногорском районе. Планируется, что он будет выпускать по 25 тыс. легковых автомобилей в год. При полной загрузке предприятия число рабочих мест превысит одну тысячу, к концу марта число сотрудников составило уже более 500 человек.

Как передает "Россия 24", президент Владимир Путин приехал на торжественную церемонию открытия завода на отечественном автомобиле Aurus проекта "Кортеж".

Как ранее сообщало ИА Regnum, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным фактором замещение одних иностранных компаний другими на российском рынке. Он привел в пример Mercedes-Benz, чей завод открылся в Подмосковье, и компанию Ford, закрывающую производства в России.

Напомним, в марте Ford объявил о закрытии российских заводов. А сегодня стало известно, что работники предприятия в Ленобласти готовы выйти на митинг.