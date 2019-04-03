03 Апреля 2019
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Общество В России

В Правительстве не знают, почему из 19 миллионов нищих за соцподдержкой обращается только пятая часть

Правительство исследует причины бедности, чтобы сформулировать дополнительные меры поддержки малоимущих граждан, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова, передает корреспондент Накануне.RU.

Семьи и тремя детьми составляют более 50% в структуре бедности в России. Семьи с двумя детьми – 26,4%, с одним ребенком – 12%, привела данные исследования РАНХиГС депутат от КПРФ Ольга Алимова.

Вице-премьер Правительства Татьяна Голикова признала, что цифры действительно такие, и сейчас кабмин выясняет причины бедности россиян.

"Чтобы сформулировать меры поддержки, мы должны исследовать эту бедность и понять ее причины. В этом году в восьми регионах стартовал пилотный проект, чтобы выяснить истинные причины бедности семей и причины, почему многие семьи не обращаются за мерами поддержки", - сказала Голикова.

В 2017 г. из 19,3 млн граждан, оказавшихся за чертой бедности, за мерами социальной поддержки обратились только 4,2 млн, добавила она.

"Нужно выяснить причины бедности, чтобы разработать соответствующий комплекс мероприятий. Он будет индивидуализирован по регионам страны", - сказала чиновница.

Татьяна Голикова(2019)|Фото: duma.gov.ru

Не исключено, что Правительство рассмотрит и меру, которую предложила фракция КПРФ, - об изменении налогового вычета для малоимущих семей.

Также вице-премьер напомнила, что с 2020 г. изменится размер потребительской корзины.

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В Правительстве не знают, почему из 19 миллионов нищих за соцподдержкой обращается только пятая часть

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Теги: бедность, нищета, татьяна голикова



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