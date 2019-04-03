В Ингушетии сообщают о задержаниях активистов

В Ингушетии прошла серия задержаний активистов, выступающих за отставку руководства республики и отмену соглашения о границе с Чечнёй.

Телеграм-канал Фортанга.Орг передаёт, что около шести часов утра по местному времени силовики нагрянули к председателю Совета тейпов Ингушетии экс-министру МВД Ингушетии Ахмеду Погорову, Мусе Мальсагову, Зарифе Саутиевой, Ахмеду Барахоеву, Бараху Чемурзиеву и братьям Муцольговым. Обыск проходил также в доме отца Ахмеда Погорова, 92-летнего Саражудина Погорова.

Сообщается об изъятии в ходе обысков всей оргтехники. Задержанные были отправлены в Магасский районный суд, оцепленный военными.

По всей республике отключен мобильный интернет.

Также, по данным Фортанга.Орг, старейшинам и членам Совета тейпов Ахмеду Барахоеву и Малсагу Ужахову назначено по 10 суток административного ареста.

В конце марта в столице Ингушетии Магасе силовики предприняли попытку разогнать митинг оппозиции. Демонстранты оказали сопротивление, но потом согласились разойтись при условии, что будет согласована новая акция. В ходе столкновений пострадали несколько человек, как среди протестующих, так и из числа силовиков. После этих событий подал в отставку министр внутренних дел республики Дмитрий Кава.