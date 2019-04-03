"Корпорация развития" добилась пересмотра решения суда о выплате 2 млрд "Мостострою-12"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление "Корпорации развития" (бывший "Урал промышленный - Урал полярный") о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного решения о выплате долга за достройку моста через Надым тюменской компании "Мостострой-12". Решение от ноября 2016 г. отменено, новое рассмотрение дела стартует в мае, передает корреспондент Накануне.RU.

Суд удовлетворил заявление "КР" и дочерней компании "Уралстройтехнологии", которые по решению столичного арбитража должны были выплатить ныне банкротящемуся "Мостострою-12" (аффилирован с бизнесменом Александром Забарским) 1,7 млрд руб. задолженности и 369,7 млн руб. процентов.

Решение суда от 2016 г. основывалось на выводах судебной экспертизы. Ее провел эксперт СОДЭКС МГЮА им. О.Е. Кутафина А.В. Болтунов. По данным экспертизы, завышения объемов строительных работ и брака при строительстве моста через Надым на Ямале "Мостострой-12" не допустил. Однако итоги экспертизы, которую ранее заказала "Корпорация развития", свидетельствовали об обратном, именно аудит стройки в своей время стал поводом для отстранения подрядчика от объекта.

Уже после вынесения решения о выплате долга, эксперт Болтунов стал фигурантом уголовного дела. Следствие подтвердило, что он дал заведомо ложное заключение. Между тем итоги суда стали причиной судебного иска о банкротстве акционерного общества "тюменской матрешки": "Мостострой-12" продал долг "КР" и "Уралстройтехнологий" своим контрагентам, компании обратились с требованием обанкротить Корпорацию и взыскать долг.

На этом основании выводов следствия, Корпорация обратилась с требованием пересмотра решения суда. В ходе заседания требования "КР" были удовлетворены, ходатайства "Мостостроя-12" об истребовании уголовного дела против эксперта и вызове Болтунова в суд остались без удовлетворения. Предварительное заседание по пересмотру дела состоится 23 мая в Москве.

Отметим, что собеседники агентства ранее не исключали, что в проигрыше дела против "Мостостроя-12" был заинтересован бывший замиеститель гендиректора, а позднее - временный руководитель "Корпорации развития" Сергей Новицкий, который якобы имел дружеские отношения с Забарским. Сейчас контроль над Корпорацией поделили основные регионы-акционеры - Югра и Ямал: представитель ХМАО Сергей Ченяев стал генеральным директором, глава ямальского имущественного департамента Олеся Швагер возглавила набсовет. В 2019 г. впервые за пять лет акционеры приняли решение о выкупе допэмиссии структуры, уставной капитал "КР" увеличился на 1,8 млрд руб.