03 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

У Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского выдвинул ряд требований к действующему президенту Петру Порошенко. Об этом говорится в сообщении "Зе! Команды" в Facebook, а сами требования позволяют увидеть их подоплеку.
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В заявлении сказано, что обратили внимание на слова Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него, и поэтому требуют, чтобы до завершения своего срока Порошенко выполнил ряд требований: обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для "общественных активистов", перезапустил работу нацагентства по противодействию коррупции за счет участия "международных экспертов" и введения внешнего аудита, обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах, запустил работу Антикоррупционного суда, отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и принял закон, разработанный "международными экспертами", лишил СБУ и другие органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью.

Также у Зеленского требуют, чтобы Порошенко опубликовал перечень своих офшорных компаний и банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Выдвижение заведомо невыполнимых для Порошенко требований стало удачным ходом штаба Зеленского, который пошел в наступление перед возможными дебатами.

Что касается требований, то они являются требованиями США. Так, в прошлом году США и ЕС потребовали от Украины немедленно отменить электронное декларирование доходов для "активистов" НПО. Депутат Рады Сергей Ларин отмечал, что Запад хочет поставить "активистов" НПО над законом и скрыть масштабы финансирования своих организаций.

Запуска Антикоррупционного суда США открыто требуют не первый год, а требование ввести "международных экспертов" - это требование узаконить на Украине прямое внешнее управление. Требование же лишить СБУ и другие органы всех полномочий в сфере борьбы с коррупцией - это требование обеспечить монополию на "борьбу с коррупцией" подконтрольным США "антикоррупционным" органам.

В целом требования команды Зеленского указывают на то, что в США делают ставку на привод Зеленского к власти и установление при этом своего еще более плотного контроля. Его советник экс-министр финансов Александр Данилюк накануне также заявил, что первые шаги Зеленского на посту президента будут касаться именно запуска антикоррупционных институтов.

Владимир Зеленский, кадр из фильма "Слуга народа"(2019)|Фото: nsn.fm

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У Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский



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