В Челябинске суд пересмотрит решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора Уфимцева

В Челябинске суд пересмотрит решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора области Александра Уфимцева, обвиняемого в мошенничестве.

"Сегодня президиум Челябинского областного суда, рассмотрев досудебный материал в отношении Александра Уфимцева, отменил постановление апелляционной инстанции Челябинского областного суда от 3 декабря 2018 года и направил материал на новое апелляционное рассмотрение. В кассационной инстанции прокурор настаивал на пересмотре апелляционного постановления в связи с наличием процессуальных нарушений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Напомним, 23 ноября Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора области Александра Уфимцева. Об аресте ходатайствовал следователь, мотивирую это тем, что Уфимцев скрывается от органов предварительного расследования за пределами РФ, и находясь на свободе, может препятствовать производству по уголовному делу путем оказания воздействия на свидетелей. Суд заочно заключил под стражу Уфимцева, установив срок его содержания под стражей два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо его задержания на территории РФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Уфимцев объявлен в международный розыск. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве с землями на берегу озера Увильды.

Напомним, Александр Уфимцев работал заместителем главы Челябинска с мая 2005 года. В 2010 году он стал вице-губернатором, а в апреле 2013 года покинул этот пост по собственному желанию.