03 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

Екатеринбургская "Спецавтобаза" хочет через суд увеличить тариф на вывоз мусора

Екатеринбургская "Спецавтобаза" планирует увеличить тариф на вывоз мусора из Восточной зоны в ходе судебного заседания. Уже завтра Свердловский областной суд продолжит рассматривать иск против Региональной энергетической комиссии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Что касается сегодняшнего слушания, мы полагаем, что при установлении тарифа в декабре 2018 года РЭК Свердловской области необоснованно не была учтена часть расходов, которую вынуждено нести предприятие для качественного оказания услуги по обращению с ТКО в рамках национального проекта "Экология". Стоит отметить, что судом было истребовано для рассмотрения все тарифное дело, что в итоге позволит независимому органу проверить правильность и корректность утвержденного тарифа", - сообщили в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза".

Там также добавили, если исковые требования будут удовлетворены, тариф изменится незначительно, в пересчете на одного человека – не более, чем на 20 копеек в месяц.

"Кроме того, на федеральном и областном уровнях рассматривается возможность отмены или снижения ставок НДС, налога на прибыль, имущество и землю для региональных операторов, в результате чего тариф может быть уменьшен", - считает ЕМУП.

Егор Свалов, Дмитрий Елизаров, Григорий Вихарев(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам. В Свердловской области Северную административно-производственную зону с центром в Нижнем Тагиле обслуживает компания "Рифей", Западную с центром в Первоуральске – ООО "ТБО "Экосервис", Восточную с центром в Екатеринбурге – ЕМУП "Спецавтобаза". Что же касается тарифа, то с одного прописанного в квартире жильца взимается около 160 руб. в месяц, а с владельца частного дома больше.

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.

Митинг против "мусорной реформы" проходил в Екатеринбурге 3 февраля на площади Обороны. Протест был организован свердловским отделением партии "Яблоко", а поддержать акцию пришли представители совершенно разных политических объединений. 3 марта митинг провела партия КПРФ, тогда собралось более 800 человек. Следующая протестная акция пройдёт 7 апреля.

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Екатеринбургская "Спецавтобаза" хочет через суд увеличить тариф на вывоз мусора

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Теги: мусорная реформа, тарифы на вывоз мусора в екатеринбурге, егор свалов, григорий вихорев, спецавтобаза



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