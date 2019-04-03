Сельчане живут на 2 года меньше "городских": в селах станет на 350 ФАПов больше

Жители сел и деревень живут на два года меньше городских жителей, заявила вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова на сегодняшнем пленарном заседании в Госдуме. Чиновница рассказала о планах по созданию 350 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 60 регионах страны. При этом зампред не упомянула о закрытии медучреждений в селах, которые власти субъектов проводят под предлогом "оптимизации здравоохранения", передает корреспондент Накануне.RU.

Национальный проект "Здравоохранение" направлен на снижение смертности населения, напомнила Татьяна Голикова.

"Но, к сожалению, смертность сельских жителей на 14% выше, чем в городах. Сельские жители живут почти на два года меньше городских", - сказала вице-премьер.

Чтобы охватить медицинской помощью сельских жителей, в этом году в 60 субъектах появится 350 новых ФАПов. В следующем году 1 тыс. 200 пунктов будут заменены на новые, отметила зампред Правительства.

Напомним, в некоторых регионах власти оправдывают закрытие целых отделений местных больниц появлением ФАПов. Так произошло в Новгородской области, где, по словам губернатора – "молодого технократа" Андрея Никитина, проходит "нормальная реорганизация медицины". В нескольких поселках закрылись отделения больниц, круглосуточные стационары, а ставших ненужными в результате оптимизации сотрудников уволили.

О подобной ситуации рассказывали и жители Кемеровской области.