Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина, со скандалом покинувшего "Матч ТВ"

Продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу нападения на своего бывшего сотрудника, известного в прошлом комментатора Василия Уткина.

По данным Уткина, на него напали во вторник вечером после тренировки и брызнули чем-то в лицо: сделал это "молодой парень в капюшоне" в темноте возле машины. Злоумышленник снимал все происходящее на телефон - как полагает экс-комментатор, "для отчетности".

Сам Василий не исключает, что за нападением на него может стоять главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В своем Telegram-канале Канделаки дала ссылку на пост Уткина о произошедшем и от себя добавила, что она "тут ни при чем". Других комментариев от нее не последовало.

Напомним, в 2016 году Василий Уткин со скандалом потерял работу на "Матч ТВ". Причиной стало якобы нетрезвое состояние, в котором комментатор вел трансляцию, а затем и вовсе уснул.