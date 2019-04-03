03 Апреля 2019
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Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина, со скандалом покинувшего "Матч ТВ"

Продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки высказалась по поводу нападения на своего бывшего сотрудника, известного в прошлом комментатора Василия Уткина.
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По данным Уткина, на него напали во вторник вечером после тренировки и брызнули чем-то в лицо: сделал это "молодой парень в капюшоне" в темноте возле машины. Злоумышленник снимал все происходящее на телефон - как полагает экс-комментатор, "для отчетности".

Сам Василий не исключает, что за нападением на него может стоять главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В своем Telegram-канале Канделаки дала ссылку на пост Уткина о произошедшем и от себя добавила, что она "тут ни при чем". Других комментариев от нее не последовало.

Напомним, в 2016 году Василий Уткин со скандалом потерял работу на "Матч ТВ". Причиной стало якобы нетрезвое состояние, в котором комментатор вел трансляцию, а затем и вовсе уснул.

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Канделаки заявила о непричастности к нападению на Уткина, со скандалом покинувшего "Матч ТВ"

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Теги: Канделаки, Уткин, нападение



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