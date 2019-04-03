"Я категорически против таких подходов". Алексей Текслер призвал не превращать в "показуху" переход на раздельный сбор мусора

В Челябинске уже в этом году начнут внедрять систему раздельного сбора мусора. Основная цель – увеличить объем переработки отходов, чтобы как можно меньше мусора отправлять на полигон. Сегодня врио губернатора Алексей Текслер ознакомился с технологией сортировки и переработки ТКО на одном из крупнейших предприятий-переработчиков вторсырья. Экскурсию по производству, где занимаются переработкой пластиковых и текстильных отходов, главе области провел гендиректор АО "Втор-ком" Михаил Рузбин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Необходимо уйти от практики захоронения путем сортировки и последующей переработки. Это предприятие, на мой взгляд, не плохой пример того, как можно решать эту проблему. Я считаю, что таких предприятий должно появляться больше и они должны размещаться недалеко от полигонов. Сортировка — это ключевой аспект того, чтобы наши жители реально увидели улучшение ситуации, потому что полигон, тем более для тех, кто живет рядом, это проблема", - подчеркнул Алексей Текслер.

"Втор-ком" было основано в 1996 году. Первый продукт, который начали выпускать на предприятии был холстопрошивный ватин. Сейчас предприятие изготавливает нетканый геотекстиль, гидроизоляционное полотно теплонит, объемные наполнители для мягкой мебели и матрасов, утеплители для швейной промышленности, ватин, термовойлок, геовойлок и другие виды технического текстиля.

"На сегодняшний день предприятие перерабатывает более 1,5 тыс. тонн ежемесячно различных отходов и изготавливает различные виды продуктов, которые используются в самых широких сферах применения. Это и дорожное строительство, общегражданское строительство, легкая промышленность, мебельная промышленность. Очень широкий спектр применения продукции", - рассказал Михаил Рузбин.

Предприятие перерабатывает пластиковые и текстильные отходы. Уже в этом году компания планирует открыть новую площадку в индустриальном парке Малая Сосновка.

"Объемы переработки увеличатся в 2,5 раза. ПЭТ-бутылок за прошлый год мы переработали более 16,5 тыс. т. На следующий год планируем увеличить объем до 40 тыс. т. Бутылку нам привозят практически со всех городов нашей страны и ближнего зарубежья. Поэтому ПЭТ-бутылка, которая будет образовываться в нашем регионе, мы ее всю без проблем переработаем. Если говорить о текстильных отходах, здесь мы тоже набираем обороты и за прошлый месяц эта цифра составила более 100 т. В конце года мы планируем увеличить объем в два раза. Текстильные отходы на сегодняшний день очень приоритетное для нас направление", - подчеркнул он.

"Втор-ком" самое крупное в регионе предприятие по переработке вторсырья, но не единственное. В области занимаются переработкой картона, бумаги, алюминиевой банки. Есть проблемы по переработке стекла.

"Его сложно перерабатывать, дорогая логистика и предприятий мало. Мы будем прорабатывать меры, чтобы предприятия появлялись и могли расширяться. Мы должны продумать в нашей терсхеме механизмы для привлечения этих предприятий, чтобы у них было развитие, сырьевая база, чтобы мы не вывозили в другие регионы, а предприятия были у нас здесь", - говорит начальник управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков.

Для этого необходимо заниматься строительством мусоросортировочных станций.

"Чем больше будет мусоросортировочных станций, тем лучше будет развита система раздельного сбора мусора, тем больше сырья будет для таких предприятий", - добавил чиновник.

Министр экологии Южного Урала Сергей Лихачев рассказал, что перед министерством стоит задача внедрения раздельного сбора мусора уже в этом году. Положительный опыт есть у Копейска.

"Если мы не наладим раздельный сбор мусора, дальше никаких успехов не будет", - подчеркнул он.

При этом Алексей Текслер обращает внимание на то, чтобы раздельный сбор мусора не превратился в показуху.

"Во многих регионах я видел практику, где, не организовав саму систему переработки, раздельный сбор становится неэффективным и превращается в показуху. Поручения соответствующие я уже дал. Это перспективно, но все это надо сделать с умом, чтобы люди видели, чтобы их работа по раздельному сбору мусора приводит к фактическому результату, то есть к переработке, а не смешиванию на полигоне. Я категорически против таких подходов", - подчеркнул он.

Также в регионе планируют создавать эко-технопарки, на территории которых будут размещаться предприятия по переработке вторсырья.

"На эти территории приглашаются любые бизнесмены, которые готовы инвестировать в проекты переработки вторичного сырья. Эко-технопарков планируется создать в области пять, по числу кластеров, но для челябинского кластера надо создать более двух. Надеюсь, что в этом году мы уже начнем их формировать. Я могу сказать, что подготовительные работы уже произведены. Нам надо также перерабатывать строительные отходы, древесину. Мы еще и с этой целью создаем эко-технопарки, иначе мы скоро завалим все полигоны крупногабаритным мусором. А мы хотим захоранивать только 10% отходов", - подчеркнул министр экологии.