03 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

"Я категорически против таких подходов". Алексей Текслер призвал не превращать в "показуху" переход на раздельный сбор мусора

В Челябинске уже в этом году начнут внедрять систему раздельного сбора мусора. Основная цель – увеличить объем переработки отходов, чтобы как можно меньше мусора отправлять на полигон. Сегодня врио губернатора Алексей Текслер ознакомился с технологией сортировки и переработки ТКО на одном из крупнейших предприятий-переработчиков вторсырья. Экскурсию по производству, где занимаются переработкой пластиковых и текстильных отходов, главе области провел гендиректор АО "Втор-ком" Михаил Рузбин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Необходимо уйти от практики захоронения путем сортировки и последующей переработки. Это предприятие, на мой взгляд, не плохой пример того, как можно решать эту проблему. Я считаю, что таких предприятий должно появляться больше и они должны размещаться недалеко от полигонов. Сортировка — это ключевой аспект того, чтобы наши жители реально увидели улучшение ситуации, потому что полигон, тем более для тех, кто живет рядом, это проблема", - подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Текслер, Втор-ком, переработка мусора,(2019)|Фото: Накануне.RU

"Втор-ком" было основано в 1996 году. Первый продукт, который начали выпускать на предприятии был холстопрошивный ватин. Сейчас предприятие изготавливает нетканый геотекстиль, гидроизоляционное полотно теплонит, объемные наполнители для мягкой мебели и матрасов, утеплители для швейной промышленности, ватин, термовойлок, геовойлок и другие виды технического текстиля.

"На сегодняшний день предприятие перерабатывает более 1,5 тыс. тонн ежемесячно различных отходов и изготавливает различные виды продуктов, которые используются в самых широких сферах применения. Это и дорожное строительство, общегражданское строительство, легкая промышленность, мебельная промышленность. Очень широкий спектр применения продукции", - рассказал Михаил Рузбин.

переработка мусора, текстиль,(2019)|Фото: Накануне.RU

Предприятие перерабатывает пластиковые и текстильные отходы. Уже в этом году компания планирует открыть новую площадку в индустриальном парке Малая Сосновка.

"Объемы переработки увеличатся в 2,5 раза. ПЭТ-бутылок за прошлый год мы переработали более 16,5 тыс. т. На следующий год планируем увеличить объем до 40 тыс. т. Бутылку нам привозят практически со всех городов нашей страны и ближнего зарубежья. Поэтому ПЭТ-бутылка, которая будет образовываться в нашем регионе, мы ее всю без проблем переработаем. Если говорить о текстильных отходах, здесь мы тоже набираем обороты и за прошлый месяц эта цифра составила более 100 т. В конце года мы планируем увеличить объем в два раза. Текстильные отходы на сегодняшний день очень приоритетное для нас направление", - подчеркнул он.

переработка мусора,(2019)|Фото: Накануне.RU

"Втор-ком" самое крупное в регионе предприятие по переработке вторсырья, но не единственное. В области занимаются переработкой картона, бумаги, алюминиевой банки. Есть проблемы по переработке стекла.

"Его сложно перерабатывать, дорогая логистика и предприятий мало. Мы будем прорабатывать меры, чтобы предприятия появлялись и могли расширяться. Мы должны продумать в нашей терсхеме механизмы для привлечения этих предприятий, чтобы у них было развитие, сырьевая база, чтобы мы не вывозили в другие регионы, а предприятия были у нас здесь", - говорит начальник управления экологического просвещения регионального минэкологии Виталий Безруков.

переработка мусора, пластик,(2019)|Фото: Накануне.RU

Для этого необходимо заниматься строительством мусоросортировочных станций.

"Чем больше будет мусоросортировочных станций, тем лучше будет развита система раздельного сбора мусора, тем больше сырья будет для таких предприятий", - добавил чиновник.

Министр экологии Южного Урала Сергей Лихачев рассказал, что перед министерством стоит задача внедрения раздельного сбора мусора уже в этом году. Положительный опыт есть у Копейска.

Алексей Текслер, Втор-ком, переработка мусора,(2019)|Фото: Накануне.RU

"Если мы не наладим раздельный сбор мусора, дальше никаких успехов не будет", - подчеркнул он.

При этом Алексей Текслер обращает внимание на то, чтобы раздельный сбор мусора не превратился в показуху.

"Во многих регионах я видел практику, где, не организовав саму систему переработки, раздельный сбор становится неэффективным и превращается в показуху. Поручения соответствующие я уже дал. Это перспективно, но все это надо сделать с умом, чтобы люди видели, чтобы их работа по раздельному сбору мусора приводит к фактическому результату, то есть к переработке, а не смешиванию на полигоне. Я категорически против таких подходов", - подчеркнул он.

Алексей Текслер, врио губернатора,(2019)|Фото: Накануне.RU

Также в регионе планируют создавать эко-технопарки, на территории которых будут размещаться предприятия по переработке вторсырья.

"На эти территории приглашаются любые бизнесмены, которые готовы инвестировать в проекты переработки вторичного сырья. Эко-технопарков планируется создать в области пять, по числу кластеров, но для челябинского кластера надо создать более двух. Надеюсь, что в этом году мы уже начнем их формировать. Я могу сказать, что подготовительные работы уже произведены. Нам надо также перерабатывать строительные отходы, древесину. Мы еще и с этой целью создаем эко-технопарки, иначе мы скоро завалим все полигоны крупногабаритным мусором. А мы хотим захоранивать только 10% отходов", - подчеркнул министр экологии.

переработка мусора, пластик,(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Я категорически против таких подходов". Алексей Текслер призвал не превращать в "показуху" переход на раздельный сбор мусора

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Теги: Алексей Текслер, мусор, отходы, реформа по обращению с ТКО,



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