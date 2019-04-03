Пескова удивил вопрос про нехватку обуви у россиян

03 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ЕР": "Студенты всегда могут заработать на машину"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Пескова удивил вопрос про нехватку обуви у россиян

В Кремле удивились исследованию Росстата, согласно которому, подавляющее большинство граждан еле способно сводить концы с концами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков задался вопросом, "почему речь идет именно об обуви", почему ее не может купить именно третья часть опрошенных, и откуда взялись такие цифры.

Как отмечает "Регнум", Песков добавил, что будет признателен Росстату за разъяснение приведенных данных.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в исследовании речь идет не только об обуви, специалисты выяснили, что ожидания от "прожиточного минимума" у семей разнятся с пониманием о насущных деньгах и минимальных стандартах государства. Согласно опросу, минимальный ежемесячный доход семьи без детей должен равняться 58,5 тыс. руб., молодой семье с детьми требуется как минимум 68-69 тыс. руб. дохода; многодетным семьям – 82 тыс. руб. в месяц; семье, состоящей из пенсионеров – 38,3 тыс.

Упоминались и разные строчки в списках расходов домохозяйств. Среди них и обувь. Выяснилось, что вопрос одежды и обуви у россиян также стоит остро: 35,4% семей не могут приобрести каждому члену семьи две пары сезонной обуви, обходясь часто одной парой несколько лет.

Добавим, что семейство самого Пескова едва ли волнует подобная проблема, его супруга Татьяна Навка и проживающая в Париже дочь Елизавета Пескова всегда демонстрируют шикарные наряды.

Елизавета Пескова(2017)|Фото:instagram.com/stpellegrino

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Пескова удивил вопрос про нехватку обуви у россиян

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Песков, нехватка обуви



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.04.2019 12:59 Мск Сводить концы с концами не может подавляющее большинство россиян

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 97

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети