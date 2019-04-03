Пескова удивил вопрос про нехватку обуви у россиян

В Кремле удивились исследованию Росстата, согласно которому, подавляющее большинство граждан еле способно сводить концы с концами.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков задался вопросом, "почему речь идет именно об обуви", почему ее не может купить именно третья часть опрошенных, и откуда взялись такие цифры.

Как отмечает "Регнум", Песков добавил, что будет признателен Росстату за разъяснение приведенных данных.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в исследовании речь идет не только об обуви, специалисты выяснили, что ожидания от "прожиточного минимума" у семей разнятся с пониманием о насущных деньгах и минимальных стандартах государства. Согласно опросу, минимальный ежемесячный доход семьи без детей должен равняться 58,5 тыс. руб., молодой семье с детьми требуется как минимум 68-69 тыс. руб. дохода; многодетным семьям – 82 тыс. руб. в месяц; семье, состоящей из пенсионеров – 38,3 тыс.

Упоминались и разные строчки в списках расходов домохозяйств. Среди них и обувь. Выяснилось, что вопрос одежды и обуви у россиян также стоит остро: 35,4% семей не могут приобрести каждому члену семьи две пары сезонной обуви, обходясь часто одной парой несколько лет.

Добавим, что семейство самого Пескова едва ли волнует подобная проблема, его супруга Татьяна Навка и проживающая в Париже дочь Елизавета Пескова всегда демонстрируют шикарные наряды.