03 Апреля 2019
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Общество В России

Правительство готовит законопроект об идеологии здорового питания

Правительство готовит законопроект об идеологии здорового питания. Возможно, документ внесут в Госдуму уже в весеннюю сессию. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на сегодняшнем пленарном заседании, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание. Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания, в связи с чем подготовлен соответствующий проект федерального закона, который, мы надеемся, в весеннюю сессию будет внесен в Госдуму", - сказала Голикова на правительственном часе в Госдуме.

Она напомнила, что Правительство закрепило полномочия контролю качества продуктов питания за Роспотребнадзором.

В конце прошлого года Роспотребнадзор сообщил, что больше половины смертей в России связано с неправильным питанием.

При этом у российских политиков – свой взгляд на то, каким должно быть питание сограждан.

В октябре прошлого года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова прославилась фразой: "Макарошки стоят всегда одинаково". Так чиновница, теперь уже бывшая, аргументировала тезис о том, что 3,7 тыс. руб. достаточно "для минимальных физиологических потребностей".

А депутат заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер в 2015 г. оскандалился, заявив, что в кризис россиянам "нужно меньше питаться".

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Правительство готовит законопроект об идеологии здорового питания

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Теги: здоровое питание, роспотребнадзор, голикова



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